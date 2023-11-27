Ему сообщено о подозрении по двум статьям - государственная измена и коллаборационная деятельность.

Служба безопасности собрала доказательства государственной измены депутата Херсонского облсовета Юрия Ковалева, который сейчас входит в состав оккупационной "госдумы Херсонской области" от путинской партии "Единая Россия".

Как отмечают в СБУ, фигурант является старшим братом экс-нардепа-предателя Алексея Ковалева, который после оккупации областного центра публично поддержал "присоединение" региона к РФ и стал "заместителем" гауляйтера Сальдо "по вопросам сельского хозяйства".

"Используя "статус" своего брата, Юрий Ковалев "переориентировал" на потребности страны-агрессора более 20 подконтрольных компаний в регионе. Для этого осуществил их "перерегистрацию" по российскому законодательству. Среди них - местный агрохолдинг, который в этом году переправил в Россию почти 35 тысяч тонн украинского зерна на общую сумму 140 млн грн", - сообщили в СБУ.

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Также установлено, что по указанию Юрия Ковалева подконтрольные ему автозаправочные станции осуществляли "внеочередное" обеспечение горючим военной техники РФ, в том числе вражеских танков и бронемашин. Кроме того, компании фигуранта активно поставляли "продпайки" для рашистов, находящихся на российских блокпостах в оккупированной части региона.

Также предприятия Юрия Ковалева регулярно финансируют бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" и "сборов". Только за август 2022 года одна из его агрокомпаний перечислила в пользу захватчиков почти 3 млн российских рублей.

На основании собранных доказательств Юрию Ковалеву сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку он находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Что известно о Ковалевых

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев находился на временно оккупированной территории Херсонской области, где активно сотрудничал с оккупационными войсками. В начале апреля его исключили из фракции "Слуга народа". Также против него было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. Кроме того, экс-нардепа обвинили в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

28 августа 2022 года депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил о убийстве коллаборанта Алексея Ковалева. Позже стало известно, что в Голой Пристани на Херсонщине убит не только бывший народный депутат-предатель Ковалев, но и его сожительница.

Впоследствии Ковалев был лишен депутатских полномочий "в связи с его смертью".

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