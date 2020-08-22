В Киеве прощаются с Борисом Патоном (фото)
В Киеве началась церемония прощания с выдающимся украинским ученым Борисом Патоном.
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На церемонию пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как говорится на сайте Президента Украины, Владимир и Елена Зеленские возложили цветы у гроба умершего. Они пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.
«Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким», - сказал Глава государства.
Церемония прощания проходит в клубе Кабинета министров Украины. Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00.
Борис Патон: жизненный путь ученого
- Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.
- Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
- С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.
- 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.
- Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.
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