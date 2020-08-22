В Киеве прощаются с Борисом Патоном (фото)

Борис Патон умер 19 августа.

В Киеве началась церемония прощания с выдающимся украинским ученым Борисом Патоном.

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На церемонию пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как говорится на сайте Президента Украины, Владимир и Елена Зеленские возложили цветы у гроба умершего. Они пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.

«Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким», - сказал Глава государства.

Церемония прощания проходит в клубе Кабинета министров Украины. Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00.

Борис Патон: жизненный путь ученого

Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.

Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.

14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.

Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

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Автор: УНИАН