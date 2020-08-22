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В Киеве прощаются с Борисом Патоном (фото)

11:50, 22 августа 2020
Общество
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Борис Патон скончался в возрасте 101 года / фото УНИАН

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На церемонию пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как говорится на сайте Президента Украины, Владимир и Елена Зеленские возложили цветы у гроба умершего. Они пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.

«Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким», - сказал Глава государства.

Церемония прощания проходит в клубе Кабинета министров Украины. Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище ориентировочно в 13:00.

В Киеве прощаются с Борисом Патоном / фото president.gov.ua
В Киеве проходит прощание с Патоном / фото 5 канал

Борис Патон: жизненный путь ученого

  • Родился 14 ноября 1918 года в Киеве.
  • Высшее образование получил в 1941 году в Киевском политехническом институте (специальность - инженер-электрик). Позже защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
  • С 1963 по 1991 год был членом Академии наук СССР, возглавлял Институт электросварки имени Евгения Патона. Борис Патон - первый, кого наградили званием Героя Украины. Он также является одним из разработчиков метода электросварки мягких тканей.
  • 14 ноября Борису Патону исполнилось бы 102 года.
  • Сотрудники НАН рассказали, что предыдущие недели перед смертью он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

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Автор: УНИАН

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