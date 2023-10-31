За сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам скопления россиян и их техники.

В течение минувших суток украинские военные нанесли очередные мощные удары по российским позициям. ВСУ уничтожили вражеские артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс и другие важные цели россиян.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, за прошедшие сутки противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА.

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В то же время, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов скопления россиян, их вооружения и техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей противника.

В Генштабе подчеркнули, что РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам Украины.

Всего за сутки Россия нанесла 7 ракетных и 90 авиационных ударов, осуществила 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате этих атак погибли и ранены гражданские лица, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Так, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131" и управляемую авиационную ракету Х-59. ПВО уничтожила все БПЛА противника.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, после полуночи 31 октября российские террористы ударили ракетой по территории Миргородского района Полтавской области. По данным ОВА, критическая и гражданская инфраструктуры не повреждены, никто не пострадал.

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