Более тысячи киевлян поддержали украинских пленных на адвокационном забеге

Участники забега могли выбрать дистанции - 5 или 10 км.

14 сентября на ВДНХ в Киеве состоялся забег "Run for Freedom" в поддержку освобождения украинских военных и гражданских из российского плена. Мероприятие организовала Киевская школа экономики совместно с DefDev и проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Забег имел не только адвокационную, но и благотворительную цель. Профессор Йельского университета и посол UNITED24 Тимоти Снайдер, который также принял участие в забеге, собирал средства на разминирование.

"Еще 49 украинцев и украинок вчера вернулись домой. Это результат большой и тяжелой работы. Наша задача - чтобы их не забывали. Именно поэтому мы бежим сегодня. Вместе с матерями и женами пленных, вместе с теми, кто вернулся из плена и теми, кто еще ждет своих. Их истории - это не просто рассказы. Это призыв к действию. К справедливости. И особая благодарность Тимоти Снайдеру за то, что он рядом. За его поддержку инициативы KSE и "Сердца Азовстали". Вместе мы двигаем этот процесс вперед. Шаг за шагом, приближая каждого к дому", - прокомментировала Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета "Сердце Азовстали" и одна из организаторов мероприятия.

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Участники забега могли выбрать дистанции в 5 или 10 км. К мероприятию присоединились военные, которые пережили плен, их семьи и активные граждане.

"Это моя первая 5-ка, было трудно, поскольку восстановление после плена еще продолжается. Но несмотря на это, я пришел поддержать своих побратимов, которых до сих пор удерживают российские палачи. Это важно, это надо делать", - поделился Александр Дидур, морской пехотинец и защитник Мариуполя.

Забег в поддержку пленных стал не только спортивным мероприятием, но и важным социальным событием, которое привлекает внимание к проблемам украинских военнопленных.