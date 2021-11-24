18 ноября суд арестовал Стахива, которого обвиняют в покушении на свержение конституционного строя в Украине.

Утром среды, 24 ноября, полиция ограничила движение транспорта в Киеве - прямо в центре столицы состоялась массовая акция, организованная сторонниками львовского активиста и известного противника вакцинации Остапа Стахива. Ранее СБУ объявила Стахиву подозрение, заявив, что лидер антивакцинаторов вел переписку о захвате власти в Украине с гражданами РФ. 18 ноября суд арестовал его с правом на залог в почти миллион гривен.

После оглашения приговора Стахив громогласно заявил: "Я - блогер и помогаю людям защищать свои права". Действительно, в своих социальных сетях мужчина называет себя блогером, журналистом, правозащитником и основателем движения "Права человека". Предлагаем подробнее рассмотреть личность главного антивакцинатора страны.

Бананофикус или поддельная пандемия

Сейчас YouTube канал Остапа Стахива, существующий с 2013 года, насчитывает более 70 тыс. подписчиков. На его Telegram-канал подписаны почти 22 тыс. пользователей, а Instagram остается наименее популярным среди страниц Стахива и имеет лишь 6,5 тыс. подписчиков.

Профили блогера в Facebook пока заблокированы, а YouTube уже удалял один из его аккаунтов за распространение недостоверной информации.

На удаленных страницах Стахов публиковал видео своих визитов в сovid-больницы Львова и других областях, куда заходил без средств индивидуальной защиты и, пользуясь журналистским удостоверением, хотел попасть в инфекционные отделения. Во время разговоров с врачами Стахив, в частности, спрашивал последних находятся ли в медучреждениях "больные бананофикусом". Во время прямых эфиров блогер Стахив пытался убедить подписчиков в том, что пандемии коронавируса не существует, кроме того Стахив подчеркивал, что государство напрасно тратит деньги на вакцинацию. В частности, во время одного из таких визитов в Иршанскую районную больницу в марте этого года Стахива задержала полиция за нарушение карантинных норм. Некоторые прямые эфиры блогера, которые остаются в Instagram, набирают тысячи просмотров.

Единомышленников вокруг себя Стахив также объединил через сообщества в социальных сетях. В частности, Стахив называет себя основателем движения "Права человека", соответствующие страницы которого вскоре после огласки появились в социальных сетях. Так, сообщество "Права человека" в Facebook насчитывает более 7 тыс. участников, в Telegram – около 3 тыс., а в общей группе Viber присутствуют почти 20 тыс. человек. Вместе со сторонниками Стахов записывал видео с антивакцинаторских митингов, приходил в учреждения, где на входе требуют свежий ПЦР-тест или сертификат вакцинации. 24 ноября участники движения "Права человека" вышли на центральные улицы Киева, чтобы поддержать Стахива, Читайте такжеОдин из лидеров украинских "антивакцинаторов" с прихвостнями сорвал обучение в лицее на Прикарпатье: что требоваликоторый находится под стражей.

"Псевдоактивизм" и "Идея нации"

Задолго до вспышки COVID-19 Стахива знали в кругу общественных активистов Львова.

В 2009 году Стахив вместе со своими единомышленниками облил во Львове томатным соком депутата Госдумы России от "Единой России" с возгласами "Слава Украине!".

В 2012 году Стахив зарегистрировал собственную ОО "Идея нации", вместе с которой устраивал акции протеста. В частности, в июле 2014 года активисты пришли под апелляционный суд во Львове вместе с гробом, венками и оркестром, а в августе того же года Стахив вместе с единомышленниками "Идеи нации" ворвался в кабинет и. о. начальника ГАИ Львовщины и требовал его увольнения.

Читайте также"Смотрите, самолетики летают": украинские антивакцинаторы рассказали, почему не верят в COVID (видео)В июне 2016 года неизвестные, называя Остапа Стахива "псевдоактивистом", бросили его в мусорную корзину прямо вблизи офиса "Идеи нации". В 2017 году он подал в суд на депутата Львовского горсовета Любомира Босаневича, который в закрытом чате показал соответствующее видео, но во время судебного рассмотрения исковое заявление забрал.

Летом 2017 активисты "Идеи нации" вместе с Остапом Стахивым перекрывали дорогу в Сыхове, протестуя против действий местных властей.

Не фокусируясь лишь на уличных акциях Стахов читал лекции студентам, собирал пресс-конференции против застройщиков.

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36-летний уроженец Ходорова, что на Львовщине, Остап Стахив - племянник известного украинского бандуриста Остапа Стахива. Окончил экономический факультет Львовского национального аграрного университета по специальности "менеджмент организации".

В 2005 году Стахив возглавил Жидачевскую районную организацию партии "Свобода", в 2007 году баллотировался в Раду по их спискам, однако его сняли с регистрации из-за неуказанного места труда.

В 2008 году Стахив возглавил уже Львовскую городскую ячейку "Украинской партии". В 2014 и 2019 годах баллотировался как самовыдвиженец в Верховную Раду Украины по 117 округу Львова, но не был избран в парламент.

В 2015 году баллотировался в мэры города Винники и в Винниковский городской совет от "Украинской республиканской партии".

В июле 2020 года была зарегистрирована политическая партия "За своих", в сентябре того же года название партии сменилось на "Идея нации", а Остап Стахив стал ее руководителем

28 августа 2020 Стахив от "Идеи нации" баллотировался на должность председателя Львовской ОТГ.

Автор: Екатерина Малюга