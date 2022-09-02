Преступление российских военнослужащих зафиксировано камерами видеонаблюдения, запись с которых опубликовало издание.

Бучанская прокуратура Киевской области благодаря репортажу телеканала CNN установила личность российского военного, который расстрелял в марте двух гражданских украинцев на Киевщине.

Как пишет CNN, подозреваемым является Николай Сергеевич Соковиков, ему предъявлено обвинение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Издание отмечает, что впервые сообщило об этом в мае после получения эксклюзивного видео с камер наблюдения. Российские солдаты, попавшие на видео, убили невооруженных украинских мирных жителей. Это военное преступление произошло в марте возле автосалона в селе Мрия близ Киева, когда российские войска пытались захватить украинскую столицу.

Видео дня

На записи с камер отчетливо видно, как двое солдат стреляют куда-то рядом с предприятием, которое они только что захватили. Другие видеозаписи инцидента показывают, что их целью были двое невооруженных гражданских, которых застрелили в спину сразу после, кажется, спокойного разговора с оккупантами.

"Захватчики, убедившись в том, что мирные люди не представляют для них никакой угрозы, дали возможность им уйти. Как только потерпевшие отошли на несколько метров, подозреваемый вместе с неустановленным военнослужащим коварно открыли огонь из автоматического оружия им в спину", - рассказали ранее в Офисе генпрокурора.

CNN ранее идентифицировала жертв. Один из них был владельцем ограбленного дилерского центра, чья семья не хочет называться. Второй – Пляц Леонид Алексеевич, 68-летний мужчина, работал там сторожем.

По данным прокуратуры, Соковиков вместе с другим неустановленным военнослужащим нанесли мирным жителям по меньшей мере 12 огнестрельных ранений. Россияне были частью группы солдат, которые затем разграбили предприятие и погрузили похищенные вещи в автомобиль с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ Rus".

В дополнение к убийству, видео с камер наблюдения демонстрирует еще больше непрофессионального поведения группы из пяти российских солдат, употребляющих алкоголь и произносящих тосты.

Как именно был идентифицирован этот военный преступник, в прокуратуре не сообщают. Но CNN отмечает, что для этого могла быть использована технология распознавания лица.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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