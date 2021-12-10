8 декабря в ресторанном комплексе Queen Kyiv прошла презентация английской health-tech компании Bioniq. Международный стартап объявил о том, что подписал соглашение с локальным партнёром о продвижении бренда на украинском рынке. Продукты компании презентовали Вадим Федотов, СЕО и соучредитель Bioniq, и Александр Орлов, основатель ресторанного холдинга Bulldozer Group Ukraine – генерального партнера Bioniq в Украине.

Английская health-tech компания Bioniq занимается персонализированными решениями в области разумного отслеживания здоровья. Компания основана в 2019 году со штаб-квартирой в Лондоне. В настоящее время Bioniq работает в Великобритании, Европе, Объединенных Арабских Эмиратах, а теперь и в Украине, предлагая своим клиентам индивидуальные решения для оптимизации их здоровья.

"Задача Bioniq – сделать здоровье доступным и предоставлять персонализированные решения для каждого. Выход на украинский рынок с партнером Bulldozer Group Ukraine позволяет нам расширить доступ к платформе мониторинга здоровья еще одной стране и дать жителям Украины возможность узнавать больше о себе и получать решения для оптимизации своего здоровья. В течение длительного времени мы слышали о запросе украинского рынка с точки зрения создания потребности в запуске Bioniq. И рады наконец-то объявить о том, что в ближайшее время продукты компании станут доступными для украинцев", — рассказал CEO Bioniq Вадим Федотов.

Во время презентации гостей познакомили с двумя передовыми продуктами компании Bioniq. Bioniq LIFE – консьерж-сервис, ранее уже зарекомендовавший себя среди апологетов здорового образа жизни в Великобритании и ОАЭ. Продукт позволяет на основе анализа крови избавиться от витаминных дефицитов. Сервис работает в формате подписки, в программу также входит сопровождение личного менеджера и рекомендации от экспертов в области здоровья.

Одновременно с выходом Bioniq в Украине на мероприятии было объявлено о запуске нового продукта – Bioniq GO, уровень персонализации которого в 200 тысяч раз выше аналогов на рынке. Продукт подбирается индивидуально после прохождения бесконтактного теста благодаря базе данных компании, сейчас сервис осуществил более 50 000 анализов крови и подготовил персонализированные решения для 30 000 клиентов на трех континентах.

В рамках презентации Bioniq Ukraine гости мероприятия имели возможность одними из первых в Украине почувствовать на себе инновационность и индивидуальный подход Bioniq, поэтому первые чекапы провели сразу на локации. После детального исследования анализа крови по более чем пятидесяти параметрам Bioniq создает персонализированные решения, позволяющие оптимизировать дефициты витаминов и нутриентов в организме, а, следовательно, и оптимизировать состояние вашего здоровья в условиях ежедневных стрессов и суеты.

Узнать больше о Bioniq Ukraine:

bioniq.com/ua

instagram.com/bioniqukr

067 444 00 33

Автор: Иван Бойко