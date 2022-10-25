На сегодня в Грузии помощь для оплаты аренды получают 500 семей из Украины.

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили заявил о продлении программы помощи украинским беженцам на шесть месяцев.

Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Правительство Грузии утвердило специальный социальный пакет помощи в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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"У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также оказываем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили эту программу на шесть месяцев", – рассказал министр.

По его словам, на сегодня в Грузии помощь для оплаты аренды квартир получают 500 семей из Украины. Им начисляют по 300 лари на семью (около 4 тысяч гривен). Кроме того, более тысячи украинцев получают ежемесячную социальную помощь в размере 45 лари (600 гривен) на человека.

Азарашвили также отметил, что, начиная с июля 2022 года, правительство Грузии профинансировало социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир на около 1,8 млн лари (24 млн грн).

Война в Украине: роль Грузии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину тысячи украинцев были вынуждены уехать в Грузию. С 31 июля 2022 года в грузинской столице Тбилиси прекратили программу обеспечения беженцев из Украины жильем. Отмечалось, что с 15 июля украинским беженцам оказывается ежемесячная денежная помощь. Она определена в размере 300 лари (около $100) на семью и 45 лари ($16) на человека дополнительно.

Также в Грузию массово выезжали россияне, бежавшие от объявленной в РФ мобилизации. В стране не исключили пересмотра безвизового режима с Российской Федерацией. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что наплыв россиян является вызовом, но не угрозой.

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