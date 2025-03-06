Спросили у эксперта, обязательно ли иметь огнетушитель в машине и могут ли наказать, если его нет.

Иной раз водители задаются вопросом: "Обязательно ли должны быть огнетушитель и аптечка в машине, и могут ли оштрафовать, если их не будет?" Что говорит об этом закон и придется ли заплатить за нарушение - за разъяснением мы обратились к адвокату.

Ранее мы также расказывали, что делать, чтобы воры не угнали машину - советы эксперта.

Нужна ли аптечка и огнетушитель в машине

"Если человек управляет автомобилем, в котором нет огнетушителя и аптечки, то он нарушает правила дорожного движения", - рассказала в комментарии УНИАН адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

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По ее словам, за езду в машине, в которой нет огнетушителя и аптечки, предусмотрены разные штрафы в зависимости от того, о каком именно транспортном средстве идет речь.

Водителей, у которых нет в авто огнетушителя и аптечки, могут привлечь к ответственности по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает, в частности, штраф за нарушение правил управления транспортным средством или его эксплуатации.

Так, за отсутствие аптечки и огнетушителя в легковом авто могут выписать штраф в размере 340 грн, а тем, кто перевозит пассажиров, грозит более серьезное наказание - 680 грн штрафа. В некоторых случаях водителей, в авто которых нет огнетушителя и аптечки, могут привлечь к ответственности по ст. 125 КУоАП, в которой говорится о наказании за другие нарушения дорожного движения и за них предусмотрено лишь предупреждение,

- пояснила юрист.

То, по какой статье водителя будут привлекать к ответственности за отсутствие аптечки и огнетушителя, будет зависеть от того, насколько он неосторожно вел себя на дороге.

"К примеру, если водитель просто ехал, никого не трогал, но во время остановки оказалось, что у него нет аптечки и огнетушителя, то, скорее всего, он получит лишь предупреждение. Если же лицо, к примеру, превысило скорость, вызвало ДТП и у него еще и нет огнетушителя и аптечки, тогда наказание будет более строгим", - говорит Елена Воронкова.

Где должна лежать аптечка в машине и что в ней обязательно должно быть

Если говорить о том, какая аптечка должна быть в машине, то они должны соответствовать государственному стандарту Украины 3961-2000.

Как отметила адвокат, в аптечке обязательно должны быть средства, которые помогают остановить кровотечение - жгут и бинт. Кроме того, необходимы дополнительные вещи - блокнот с ручкой (чтобы записать время наложения жгута), средства для наложения повязок, парамедицинские ножницы, пинцет, медицинские перчатки, пленка, которую используют для искусственной вентиляции легких.

Напомним, что согласно стандарту ДСТУ 3961-2000 есть два типа автомобильных аптечек: тип №1 - для авто с вместительностью до 9 человек, и тип №2 - для транспорта с вместительностью более 9 человек. На сайте Верховной Рады Украины в приказах Минздрава прописан полный перечень лекарственных средств, который должны быть в аптечке №1 и в аптечке №2.

"Аптечка должна находиться в легкодоступном месте - как в салоне, так и в багажнике. То есть, если водитель положил где-то аптечку в багажнике под запаской, то теоретически - это неправильно", - отметила адвокат.

Где должен быть огнетушитель в машине и какой

Адвокат Елена Воронкова рассказала, что в легковых автомобилях должен быть порошковый огнетушитель, в котором не менее, чем 2 килограмма огнетушащего вещества. В грузовом транспорте и самосвалах должен быть такой же огнетушитель, но больший, - с огнетушащим веществом, вес которого не менее 5 кг.

В легковушках, грузовиках и самосвалах огнетушитель должен находиться в доступном месте - его можно положить в багажник, но ничем не прикрывать, чтобы к нему был свободный доступ.

В пассажирских автотранспортных средствах должно быть два порошковых огнетушителя - один в кабине, а один - в салоне. Заряд огнетушащего вещества в них не должен быть меньше, чем из 3 кг.

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