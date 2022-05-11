Регулярная раздача хлеба планируется для пенсионеров Бородянки, Иванкова, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Передвижные отделения "Укрпочты", которые работают в недавно освобожденных от оккупации населенных пунктах Киевской области, будут бесплатно раздавать хлеб местным жителям.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

"К нам обратился наш давний партнер - компания "Киевхлеб" с предложением раздавать хлеб на Киевщине, куда ездят наши передвижные отделения. Конечно, мы согласились, потому что понимаем, что в продуктах на Киевщине есть потребность. А наши передвижные отделения доезжают в каждое, даже самое маленькое село, где нет магазинов, но там живут люди и о них нужно заботиться. Уже была роздана первая партия - свежий хлеб получили 560 человек", - прокомментировала директор киевского филиала "Укрпочты" Олеся Копчук.

Она отметила, что, кроме хлеба, который работники почты будут раздавать бесплатно, в передвижных отделениях можно купить продукты первой необходимости - крупы, консервы, печенье.

Регулярная раздача хлеба планируется для пенсионеров Бородянки, Иванкова, Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать хлеб дома: на дрожжах и без дрожжей. А также писал, как хранить хлеб, чтобы он не испортился и не зачерствел.

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