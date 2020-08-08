Двух украинских журналистов депортировали из Беларуси

В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса.

Двух украинских журналистов "Настоящего времени", которых задержали днем 7 августа в Минске, депортировали из Беларуси на родину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По информации посольства Украины в Беларуси двух задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортировали.

"В 23:40 они вылетели в Украину авиарейсом Минск-Одесса", - сказано в сообщении.

Одна из депортированных Ирина Ромалийская сообщила в Facebook, что параллельно журналистам "влепили запрет на въезд".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых есть граждане Украины.

На сайте телеканала сообщается, что "в гостинице "Минск" в столице Белоруссии задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка".

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