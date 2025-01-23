Международная организация World Monuments Fund (WMF) внесла Киевский городской дом учителя, в который 10 октября 2022 года получил серьезные повреждения в результате массированого российского ракетного обстрела, в список важных культурных объектов, оказавшихся под угрозой исчезновения.
В свежем списке 2025 World Monuments Watch украинский памятник истории, который в свое время был "домом" Украинской Центральной Рады, занял 19 место из 25.
"Бывшее законодательное место новой независимой Украины, этот национальный символ был серьезно поврежден взрывом ракеты в 2022 году, что подчеркивает влияние войны на наследие. Включение в цикл Watch 2025 поддержит усилия по его восстановлению и продемонстрирует важность его сохранения в национальной идентичности", – отмечают авторы списка.
Также в список попали такие памятники культуры и истории мира, как монастыри долины Дрино в Албании, киностудия Namibe в Анголе, часовня Сорбонны во Франции, еврейское наследие Дебду в Марокко, руины Старого Бельчите в Испании, исторический город Антакья в Турции, буддийские гроты Майцзишань и Юньган в Китае, исторические водные системы Бхуджа в Индии и многое другое.
Кроме того, впервые в список попал объект за пределами планеты Земля – ее спутник Луна.
Как отмечают авторы исследования, все они оказались в зоне риска из-за воздействия изменений климата, туризма, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
Как сообщал УНИАН, ранее климатологи назвали 50 памяток ЮНЕСКО, которые могут исчезнуть к 2050 году.
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