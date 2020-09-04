Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

В пятницу, 4 сентября, киевский суд применил к президенту АО АКБ «Аркада» Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривень.

Читайте такжеНБУ отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

В прокуратуре напомнили, что арестованному объявили о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 миллионов гривень.

Ситуация с банком «Аркада»

26 августа Фонд гарантирования начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

25 августа правление Национального банка Украины отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Согласно сообщению регулятора, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц.

По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

29 мая инвесторы устроили акцию протеста, они перекрывали проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации. Мэр столицы Виталий Кличко тогда сообщил, что в мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада».

По результатам встреч власти подтвердили готовность в пределах своих полномочий содействовать возобновлению строительства. Мэр также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

В июле 2020 году до тысячи обманутых инвесторов банка «Аркада» устроили очередную бессрочную акцию протеста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц