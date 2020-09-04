Паливода находится на лечении в институте кардиологии.

Следователи прокуратуры пытаются вручить повестку в суд президенту банка "Аркада" Константину Поливоде, которого подозревают в присвоении 50 млн гривен.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

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Как говорится в сюжете, Паливода, по данным следствия, два года назад вместе с сообщниками присвоил деньги инвесторов двух крупных столичных жилых комплексов.

Сейчас Паливода находится на лечении в институте кардиологии, куда, по словам корреспондента он обратился сразу же после того как вчера, 3 сентября ему было вручено подозрение. По словам Поливоды причиной для обращения к медикам стали проблемы с сердцем и подозрение на инфаркт.

Следователи, которые пришли в больницу для того, чтобы вручить Поливоде повестку в суд не могут этого сделать, так как сначала они должны получить заключение медиков относительно состояния здоровья подозреваемого.

В здание больницы следователей не пускают, мотивируя отказ тем, что в больнице на лечении находится один человек, у которого подозревают коронавирус, следовательно, есть необходимость соблюдать карантинные меры.

Под зданием института сердца также собрались обманутые инвесторы, которые вложили свои деньги в банк «Аркада». Люди не верят в то, что у Паливоды проблемы с сердцем и уверены, что он просто пытается уйти от наказания.

Ситуация с банком "Аркада"

3 сентября 2020 года президенту банка "Аркада" объявили подозрение в присвоении 50 миллионов гривень.

26 августа 2020 года Фонд гарантирования начал процедуру выведения банка "Аркада" с рынка.

25 августа 2020 года правление Национального банка Украины отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Согласно сообщению регулятора, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц.

По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

29 мая инвесторы устроили акцию протеста, они перекрывали проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации. Мэр столицы Виталий Кличко тогда сообщил, что в мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада».

По результатам встреч власти подтвердили готовность в пределах своих полномочий содействовать возобновлению строительства. Мэр также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

В июле 2020 года около тысячи обманутых инвесторов банка "Аркада" устроили очередную бессрочную акцию протеста.

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Автор: УНИАН