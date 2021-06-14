По словам владельца, на оператора и кассиршу напали после запуска аттракциона, что и привело к аварийной ситуации.

Авария на аттракционе в Вознесенске Николаевской области, в результате которой пострадали четыре человека, произошла из-за нетрезвых горожан.

Так утверждает владелец аттракциона Сергей Компаниец, сообщает ТСН.

Считалось, что к сбою привела невнимательность оператора, который сразу же сбежал, как и кассирша. Однако мужчина убеждает, что на оператора и кассира напали разъяренные пьяные люди, которые хотели покататься без очереди.

"Подошли пьяные люди, хотели покататься без очереди. Оператор им объяснял, что он так не может. Потом они начали ему мешать, начали нажимать разные кнопки. Он увидел, что что-то пошло не так, запустил кнопку аварийную стоп. Хотел выйти к людям, но пьяная толпа не дала ему это сделать, начала его бить", - заявил Компаниец.

Эту версию, как и другие, проверяет полиция.

Авария на аттракционе в Вознесенске: что известно

Ночью во время празднования дня города Вознесенска на аттракционе открылись крепления безопасности и поднялось ограждение. В результате ушибы получили три человека. Еще один мужчина порезал руку, когда разбил стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион.

СМИ писали, что, вероятнее всего, оператор нажал не те кнопки, а впоследствии он и девушка кассир "исчезли в неизвестном направлении".

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Автор: Катерина Комолова