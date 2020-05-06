Правительство разблокировало использования бюджетных средств ATR

В январе владелец крымскотатарского ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал уже последние несколько месяцев находится на грани закрытия.

Кабинет министров разблокировал использования бюджетных средств крымскотатарским телеканалом ATR.

Об этом сообщает Правительственный портал.

6 мая правительство внесло изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для производства и трансляции телерадиопрограмм для государственных потребностей, сбора, обработки и распространения официальной информационной продукции, финансовой поддержки системы государственного иновещания Украины.

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Средства пойдут на оплату услуг спутниковой связи, аренду телевизионного оборудования, аренду помещений, оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Предполагается, что принятое постановление создаст правовые предпосылки для дальнейшего финансирования телеканала AТR.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что крымскотатарский канал ATR не будет лишен государственной поддержки и продолжит вещание.

В январе владелец крымскотатарского ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал уже последние несколько месяцев находится на грани закрытия. Программы выходят «на полном альтруизме».