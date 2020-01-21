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Владелец крымскотатарского канала ATR: мы на грани закрытия

20:48, 21 января 2020
Общество
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Из-за нехватки средств руководство телеканала свернуло национальную программу Tarih sedası / atr.ua

Владелец крымскотатарского ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал уже последние несколько месяцев находится на грани закрытия. Программы выходят «на полном альтруизме».

Об этом Ислямов сообщил в интервью Детектор медиа.

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«Из-за недофинансирования нам пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма. Нам пришлось отозвать четырех журналистов, которые работали в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить», – пояснил он.

Кроме того, из-за нехватки средств руководство телеканала свернуло национальную программу Tarih sedası, что выходила даже в самые сложные времена в 2014-2015 годах.

«Мы еще не погасили задолженность за спутниковое вещание. И, думаю, если так пойдет дальше, то скоро отключат вещание радио «Meydan» на полуостров. Это может сделать из-за задолженности Концерн РРТ», – сказал он, подчеркнув, что прекращение вещания крымскотатарского телеканала выгодно России. Ведь журналисты ATR освещали, в частности, преступления оккупантов на аннексированном полуострове в отношении татар.

Как сообщал УНИАН, украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который регулярно освещал судебные процессы над крымскотатарскими активистами, обыски и аресты в оккупированном Крыму, запретили въезд на полуостров до 2054 года.

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