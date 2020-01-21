Владелец крымскотатарского канала ATR: мы на грани закрытия

Из-за недофинансирования нам пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма, признался Ленур Ислямов.

Владелец крымскотатарского ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал уже последние несколько месяцев находится на грани закрытия. Программы выходят «на полном альтруизме».

Об этом Ислямов сообщил в интервью Детектор медиа.

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«Из-за недофинансирования нам пришлось сократить не только количество выпусков новостей, но и live (прямые эфиры) из Крыма. Нам пришлось отозвать четырех журналистов, которые работали в Крыму. Сейчас мы приостановили производство всех программ, которые мы делали из Крыма. Мы просто не можем этого себе позволить», – пояснил он.

Кроме того, из-за нехватки средств руководство телеканала свернуло национальную программу Tarih sedası, что выходила даже в самые сложные времена в 2014-2015 годах.

«Мы еще не погасили задолженность за спутниковое вещание. И, думаю, если так пойдет дальше, то скоро отключат вещание радио «Meydan» на полуостров. Это может сделать из-за задолженности Концерн РРТ», – сказал он, подчеркнув, что прекращение вещания крымскотатарского телеканала выгодно России. Ведь журналисты ATR освещали, в частности, преступления оккупантов на аннексированном полуострове в отношении татар.

Как сообщал УНИАН, украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который регулярно освещал судебные процессы над крымскотатарскими активистами, обыски и аресты в оккупированном Крыму, запретили въезд на полуостров до 2054 года.