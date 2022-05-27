Ранее сегодня соответствующее решение принял Собор УПЦ.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Собора Украинской православной церкви (Московского патриархата) о признании ее самостоятельности и независимости от РПЦ.

Во время прямого эфира с Марком Фейгиным Арестович заявил, что сегодня члены Собора "вышибли одну из главных идеологических скреп и показали жирную дулю патриарху Кириллу".

"Не только материальную составляющую и сетку вышибли, через которую осуществлялось очень серьёзное влияние, вышибли одну из главных идеологических скреп, поломали сегодня, о том, что здесь война идёт за православие. Потому что православие, представленное большим количеством приходов, показало жирную дулю и сказало: "Ребята, нам с вами не по пути, потому что вы нехорошие товарищи", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение о своей полной самостоятельности и независимости, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В постановлении Собора УПЦ от 27 мая, отмечается, что Собор, который состоялся в городе Киеве, рассмотрел вопросы церковной жизни, которые возникли в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне; Собор обратился к властям Украины и власти России с просьбой продолжать переговорный процесс и "поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

Относительно образования Православной церкви Украины в постановлении, в частности отмечается, что Собор "не теряет надежды на возобновление диалога".