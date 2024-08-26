Он считает этот мессенджер вредным.

Задержание генерального директора Telegram Павла Дурова может стать "началом конца" этого мессенджера.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун. "Я думаю, что это начало конца. Вопрос в том, как стремительно этот конец наступит. Безусловно, следующим шагом могут стать запросы на экстрадицию от США и других стран, у которых очень похожие претензии к владельцу Telegram", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в ряде стран сотрудникам государственных учреждений запретили пользоваться этим мессенджером. Он также выступает за отказ от Telegram в Украине.

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"Telegram - последний в списке мессенджеров. Более безопасных мессенджеров куча. Это Signal, который массово используется в Украине. А если мы говорим о Telegram как соцсети, то есть о каналах, то это Viber и WhatsApp", - добавил Корсун.

Задержание Дурова

Как сообщал УНИАН, 24 августа во Франции задержали генерального директора и основателя Telegram. По данным СМИ, его обвиняют в ненадлежащей модерации мессенджера и отказе от сотрудничества с французскими правоохранителями.

Команда Telegram выпустила заявление, в котором сообщается, что они придерживаются законов Евросоюза, а самому Дурову нечего скрывать.

Тем временем в Верховной Раде снова подняли вопрос введения регулирования российского мессенджера в Украине.

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