Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро, - СМИ

Антикоррупционера Виталия Шабунина, который якобы числится боевым медиком, заметили в гражданской одежде в столичном метро. Об этом пишет "Закон и бизнес", опубликовав фото Шабунина в общественном транспорте.

"Негодяи так затравили военнослужащего Шабунина из-за украденного им у ВСУ автомобиля, что "боевой медик" теперь вынужден прятать авто от посторонних глаз и ездить на фронт метрополитеном", – отмечает журналист Владимир Бойко.

По его словам, фото было сделано 20 сентября в 9.30. Поэтому журналист интересуется, какой распорядок дня в воинской части, где якобы служит Шабунин.

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Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

В то же время ВАКС обязал начать расследование в отношении бывших руководителей НАПК Александра Новикова и Артема Сытника, которые помогали Шабунину уклоняться от службы.

Сам активист ранее заявлял, что имеет "законные основания" не служить: потому что в школе не прошел медкомиссию из-за родинок на теле. При этом он числится боевым медиком и получает зарплату, находясь в Киеве.

Также, по данным СМИ, в свое время Шабунин активно агитировал за избрание в Верховную Раду Татьяны Монтян - пророссийской пропагандистки, которая выехала в рф и подозревается в коллаборационизме.