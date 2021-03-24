В Киеве в возрасте 53 лет умерла известная журналистка и преподаватель Анна Липковская. Женщина не смогла преодолеть коронавирус.
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О смерти Липковской на своей странице в Facebook сообщил драматург Павел Арье.
"Проклятый ковид... Забирает самых лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Анна Липковская, спасибо, что вы были с нами. Вечная память", - написал Арье.
Анна Липковская — украинский театровед, кандидат искусствоведения, сотрудница Киевского института проблем современного искусства. Лауреат премии в области театроведения и театральной критики.
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