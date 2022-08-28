Он отмечает, что оккупанты прикрываются якобы "исторической ценностью" здания.

Российские оккупанты через "реконструкцию" Драматического театра в Мариуполе спешат скрыть доказательства своих преступлений.

Об этом в Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты прячут собственное военное преступление - массовое убийство около 600 гражданских в Драматическом театре Мариуполя. Спешат через "реконструкцию" ликвидировать все следы и улики. Прикрываясь "исторической ценностью", - отметил он.

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По словам Андрющенко, Драмтеатр "не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности".

"Просто не имеет, как и все типовые сооружения советского периода. Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно эту историческую ценность пытаются сейчас спрятать оккупанты", - констатировал советник мэра.

Удар по драмтеатру в Мариуполе

16 марта 2022 года российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где укрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля стало известно, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе оккупанты упаковывали тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перевозили их в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозили в Мангуш, где насыпью сваливали в 300-метровую траншею.

20 мая разбор завалов и вывоз тел погибших был завершен.

Как сообщал УНИАН, 30 июня международная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором было указано, что российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

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