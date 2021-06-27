Корабль прибыл для участия в учениях Sea Breeze.

Американский эсминец USS Ross пришвартовался в порту Одессы. Корабль прибыл для участия в международных учениях Sea Breeze,

Эсминец засняли в одесском порту, фото опубликовали на Facebook-странице учений.

«Эсминец военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это двадцать первая итерация учений, во время которых более 30 стран объединятся для учений в Черном море», – говорится в сообщении.

Известно, что USS Ross – один из четырех эсминцев ВМС США, базирующиеся в Роте (Испания).

Читайте такжеВ этом году в учениях Sea Breeze в Украине примет участие рекордное количество странНа борту корабля – 90 пусковых установок системы «Иджис», которые могут запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Sea Breeze-2021: подробности учений

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля и будут самыми масштабными за 20 лет.

В учениях примут участие более 3 тысячи человек, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд,

Многонациональные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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Автор: Катерина Шварц