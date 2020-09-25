Александр Матюшко признан виновным в предложении предоставления взятки членам конкурсной комиссии НАБУ.

Бывший прокурор Генеральной прокуратуры, который за 10 тыс. долларов хотел трудоустроиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины, приговорен к 2 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"25 сентября Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор по делу об обвинении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры в предложении 10 тыс. долларов неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Деньги он предлагал за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя или заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

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По результатам рассмотрения уголовного производства коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ему неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах предлагающего такую выгоду, действий с использованием служебного положения).

Приговором суда обвиняемый приговорен к 2 годам лишения свободы.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

Дело Александра Матюшко: что известно

20 февраля 2016 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста прокурору ГПУ Александру Матюшко, который предлагал 10 тыс. долларов взятки за должность руководителя подразделения детективов НАБУ.

По данным НАБУ, Матюшко работал прокурором в Генеральной прокуратуре с 2013 года, до этого был районным прокурором в Кировоградской области.

В ноябре 2015 года Матюшко участвовал в открытом конкурсе на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и был допущен конкурсной комиссией к участию в собеседовании.

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Автор: Татьяна Поляковская