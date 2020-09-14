На акцию протеста вышли около 200 человек.

Утром 14 сентября около двух сотен человек вышли на акцию протеста возле Верховной Рады.

Читайте такжеЗеленский назвал бредом слухи о "срыве спецоперации" по задержанию наемников из ЧВК "Вагнер"Протестующие требовали от народных депутатов создать временные следственные комиссии (ВСК) по расследованию двух резонансных дел – якобы «срыва спецоперации» по задержанию российских террористов «вагнеровцев» и убийства журналиста Павла Шеремета.

Как передает ТСН, активисты разместились на проезжей части, заблокировав движение. Они жгли файеры и скандировали: «ТСК».

От нардепов требовали, чтобы оба дела не замалчивались и расследовались. Активисты пригрозили в следующий раз прийти с шинами.

Задержание «вагнеровцев» в Беларуси

29 июля в Беларуси задержали боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – под Минском, еще один – на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

Уже через два дня белорусский лидер сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваютсяя в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники написал, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера» была якобы частью секретной операции Службы безопасности Украины и ГУР Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эту информацию.

В Службе внешней разведки заявили, что информация о якобы причастности украинских спецслужб к появлению боевиков ЧВК «Вагнера» на территории Беларуси имеет российское происхождение.

В СБУ назвали фейком информацию о якобы участии спецслужбы в так называемой «вагнеровской спецоперации».

Убийство Павла Шеремета

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

25 августа все трое обвиняемых требовали в суде, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Как отметила председательствующая в коллегии судей Оксана Голуб, поскольку согласно одной из статей Уголовного кодекса, которую инкриминируют всем трем обвиняемым, предусмотрено пожизненное лишение свободы, то они имеют право на то, чтобы их дело рассматривал суд присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

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Автор: Катерина Шварц