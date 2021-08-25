Девочка, которая олицетворяла образ Украины, играет в театре и занимается танцами, узнали журналисты.

В День Независимости Украины в 2021 году в Киеве на Майдане показали трогательный ролик "ДНК України". Его продолжением стал театрализованный перформанс. Героиней ролика и перформанса была 10-летняя Есения Селезнева. Девочка олицетворяла образ украинского государства.

Девочка поет, занимается танцами, а также играет в театре, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Журналисты разузнали, что Селезнева участвовала в песенном шоу "Голос страны. Дети", а также озвучивала ряд детских мультиков, в частности, "Маша и Медведь", "Бейби Босс-2" и "Лука".

Напомним, 24 августа в Украине отмечали 30-й по счету День Независимости. В стране прошли сотни мероприятий. В том числе, в Киеве перед военным парад показали патриотичный ролик. В ролике девочка в образе Украины побывала в разных эпохах, которые пережили наши предки.

Потом девочка выбежала на Майдан Независимости с букетом, подбежала к военнослужащему, и они обнялись. Перформанс растрогал президента Владимира Зеленского – глава государства прослезился.

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Автор: Екатерина Присяжнюк