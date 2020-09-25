Главное требование студентов - уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Под зданием Кабинета министров протестуют студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного с требованием уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает Громадське.

Студенты требуют отпустить задержанного полицией студента этого колледжа Егора Батарона. Его задержали вчера во время столкновений с правоохранителями. А завтра, 26 сентября, у него должны состояться соревнования.

По словам студентов, протесты обусловлены решением правительства о присоединении колледжа к Университету физического воспитания. Поэтому среди их требований также - отменить реорганизацию их учебного заведения. Студенты убеждены, что это фактически ликвидирует колледж.

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Ранее студенты и преподаватели колледжа проводили акции под Верховной Радой, объявили забастовку и подготовили обращение к Кабмину с требованием отменить, по их мнению, незаконное распоряжение о ликвидации учреждения. Также профсоюзный комитет колледжа подал иск в Окружной административный суд Киева о признании распоряжения Кабмина незаконным и отмене его.

24 сентября Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

С соответствующим иском к Кабинету министров и Министерству образования и науки обратился профсоюз работников и студентов колледжа.

По мнению профсоюза, решение правительства №1083-р от 2 сентября 2020 года противоречит положениям закона Украины "Об образовании" и закона Украины "О высшем образовании".

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 17 ноября.

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Автор: УНИАН