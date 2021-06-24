Пострадавший британец пытается добиться справедливого наказания для девушек.

Жительница Одессы с подругой провернула крупную свадебную аферу. Женщина выманила у влюбленного в нее иностранца 250000 долларов и женила его на другой.

Об этом сообщает BBC.

Гражданин Великобритании в 2015 году приехал в Одессу по работе. Его бизнес-партнер попросил помощи с новым проектом поддержки детей-переселенцев с востока Украины. 52-летниий британец языка не знал, поэтому подыскал себе переводчицу по имени Юля.

Свидания с сопровождением и 150 долларов для переводчика

Женщина познакомила иностранца со своей 32-летней подругой Ириной, которая переехала из Донецка. Девушка приглянулась британцу. Несмотря на то, что у нее уже были два неудачных брака и разницу в 20 лет, пара все же начала встречаться. Правда, из-за незнания языка приходилось брать с собой переводчика, за такие услуги Юля брала до 150 долларов за день.

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Следующие полгода британец, когда приезжал в Одессу, водил возлюбленную на свидания, но до поцелуев или секса не доходило, потому что рядом всегда была Юля. Да и Ирина заявила, что не верит в секс до брака.

"Я подумал: "Это очень высокий моральный стандарт. Ее, очевидно, воспитывали очень хорошо", - рассказал Джеймс.

Фейкова свадьба и афера с квартирой

Спустя 11 месяцев после первого свидания пара устроила шикарную помолвку в Одессе на вилле "Отрада" с видом на море. Новоявленный жених стал оплачивать Ирине уроки английского языка, чтобы она переехала в Британию.

На пути к счастью пары стала бюрократия, и Джеймс решил переехать в Одессу, ради чего уволился с работы и продал свой дом.

"Собирались покупать жилье, потому что это давало своего рода постоянства отношениям. Мои друзья в Великобритании считали, что это большой шаг, но они радовались за меня, что у меня есть будущее", - рассказал обманутый британец.

Девушка обманом заставила доверчивого Джеймса перевести 200 тысяч долларов на счет ее подруги Кристины. После чего она также обманом заставила иностранца расписаться с той же подругой, иначе якобы банк не выдавал пересланные ранее на квартиру деньги.

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На следующий день Джеймс сыграл свадьбу с Ириной. На мероприятие потратили 20 тысяч долларов. На торжество пригласили 60 гостей, в том числе и родственников девушки. Позже выяснилось, что все гости были подставные, даже роль матери Ирины сыграла мать ее подруги. При этом новоиспеченная невеста умолчала, что находится в официальном браке.

В ходе фиктивного торжества Джеймса напоили, и он отключился. В итоге для него свадьба закончилась в больнице, куда сама Ирина отказалась ехать. На следующий день девушка обвинила британца в том, что он напился и унизил ее.

После этого девушка обманом выманила у британца еще более 12 тысяч долларов якобы для покрытия "медицинских расходов".

Минус 250 тысяч долларов и "разбитое" сердце

Сколько бы еще афера длилась неизвестно, но вмешался украинец, который открыл Джеймсу глаза на происходящее. Так, реальная стоимость его квартиры составила только 63 тысячи долларов, а не 200 тысяч. Всего женщинам удалось выманить у британца 250 тысяч долларов.

Иностранец пытался добиться наказания для девушек, но Ирину и Кристину допросили, после чего отпустили без каких-либо обвинений. Мужчине удалось лишь доказать фиктивность брака с Кристиной, благодаря чему он остался единственным владельцем приобретенной квартиры.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киевской области сотрудники Национальной полиции Украины поймали мошенницу, на счету которой более 20 эпизодов обмана доверчивых граждан. Женщина заходила в магазины и просила персонал положить ценности в темный пакет, предостерегая, что якобы будет подано напряжение свыше 40 тысяч вольт. После этого она забирала эти пакеты.

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Автор: Анастасия Горбачева