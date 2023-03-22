Информирование в режиме реального времени о движении БпЛА или ракет помогает врагу находить слабые места и планировать последующие удары.

В ближайшее время могут открываться уголовные дела против Telegram-каналов, информирующих о движениях ракет и "Шахедов" в режиме реального времени.

"Вы видите какое количество Telegram-каналов на сегодня создано. Кто их контролирует - это чрезвычайно важный вопрос. Они в конце концов по состоянию на сейчас нуждается в особом контроле. Я не говорю об официальных Telegram-каналах руководителей и так далее, а те, что нас сегодня информируют о движении тех же ракет, "Шахедов" и так далее. Кстати, хотел бы отметить, что будет в ближайшее время приняты серьезные решения, возможно, даже будут открываться уголовные дела, если будет основание для этого", - заявил в эфире информационного телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени подают информацию о движении БпЛА или ракет. Там есть скриншоты из системы "Вираж-планшет" и на тех скриншотах указывается время и место пребывания БпЛА или их исчезновение с радаров.

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"Я хочу сразу обратиться с просьбой и предупредить администрацию, которые ведут эти страницы, что это преступление против Украины. Это информирование врага, относительно маршрута движения этих ракет. Будут приниматься все меры, материалы уже переданы в определенные органы. Я думаю, что каждый должен понимать сознательно или бессознательно он это делает для того, чтобы увеличить себе аудиторию, подписку. Это все ведет к тому, что враг имеет информацию при планировании следующих ударов, где у нас есть слабые места", - подчеркнул Игнат.

"Там детализированная информация, они говорят время и место где БПЛА исчез с радиолокационных радаров. Лучшего для врага не придумаешь. Поэтому можно информировать, хотя я лично не сторонник этого, но не детализируя абсолютно а тем более выставлять скриншоты", - добавил он.

Ночная атака российских дронов на Украину - что известно

Сегодня, 22 марта, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ночью враг в очередной раз нанес массированный авиационный удар беспилотниками "Shahed-136" - 16 дронов из 21, запущенных противником, были уничтожены.

Городские власти Ржищева и спасатели ГСЧС сообщили о разрушении двух общежитий. Там обвалились 4-й и 5-й этажи, в результате чего погибли четыре человека, а среди пострадавших есть дети.

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