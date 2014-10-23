Названы лучшие города для путешественников 2015 года

Такое звание столице США присвоили эксперты издательства Lonely Planet, которые составили соответствующий рейтинг. В топ-лист LP вошли 10 городов, пишет Лента.ру.

Список лучших направлений Европы составлялся Lonely Planet на основе опроса ведущих специалистов в сфере туризма (журналистов, путешественников, аналитиков индустрии). Выбрать можно было как очень «раскрученные» направления, так и малоизвестные.

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Рейтинг самых интересных городов 2015 года выглядит так:

1. Вашингтон (США)

2. Эль-Чальтен (Аргентина)

3. Милан (Италия)

4. Церматт (Швейцария)

5. Валлетта (Мальта)

6. Пловдив (Болгария)

7. Салисбери (Великобритания)

8. Вена (Австрия)

9. Ченнаи (Индия)

10. Торонто (Канада)

Особых критериев при выборе лучших населенных пунктов не было. Так, Вашингтон отметили за большое количество музеев, гастрономическое разнообразие и дружелюбие к секс-меньшинствам. Милан — за «почти пугающую элегантность». На Торонто предложили обратить внимание в связи с Pan American Games, которые состоятся в городе в 2015 году.

Подробнее ознакомиться с рейтингом можно на сайте Lonely Planet.