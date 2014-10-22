СБУ разоблачила коррупционную схему в Минпромполитики

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что 21 октября Служба безопасности Украины задержала «на горячем» одного из руководителей структурного подразделения Министерства промышленной политики Украины и сотрудника Фонда государственного имущества Украины. Установлено, что двое чиновников требовали 80 тысяч гривен от руководителя коммерческой структуры за продление договора аренды государственного имущества одного из торговых центров и внесение его в перечень объектов, которые подлежат приватизации путем продажи на аукционе.

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Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках начатого уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины.