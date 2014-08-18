В Чернигове задержали судью за взятку в $2 тысячи

Об этом УНИАН сообщила пресс-группа Управления СБУ в области.

Согласно сообщению, работники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили и пресекли коррупционные действия судьи Апелляционного суда Черниговской области.Читайте такжеЗа получение взятки задержаны командир и начальник подразделения одного из пограничных отрядов

Судья требовал 2 тыс. дол. США от местной жительницы за непривлечение ее к административной ответственности за совершение ДТП.

На прошлой неделе сотрудники СБУ совместно со следователями ГПУ задокументировали факт получения судьей взятки в помещении Апелляционного суда.Читайте такжеЗаместителя председателя Госсельхозинспекции подозревают в вымогательстве 350 тыс. грн

Злоумышленнику сообщено о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.