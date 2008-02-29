У Черновецкого опять готовят повышение коммунальных тарифов

Главное управление по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации завершило расчет тарифов за квартплату и отопление для каждого дома отдельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики столичной горадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, материалы расчетов переданы в КГГА. В соответствии с предложением управления, новые тарифы будут применены для уплаты за площадь квартиры, которая превышает установленные нормативы на одного человека.

В.ЯСРУБИНСКИЙ подчеркнул, что расчеты новых тарифов сделаны во исполнение решения Киевсовета, а также в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №560. По его словам, это постановление предусматривает определенное количество услуг, которые должны получать жильцы и соответствующее качество этих услуг. Именно в соответствии с настоящими документами были сделаны расчеты новых тарифов.

«Учитывая, что новые тарифы будут несколько выше действующих, Главное управление предложило такой подход к их введению: действующий Жилищный кодекс предусматривает норму жилья на одного человека – это 20 кв. м общей площади плюс 10 кв. м на всю семью. Мы предлагаем в пределах этих норм оставить действующие тарифы, а новые вводить на ту площадь, которая превышает отмеченные цифры», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

В качестве примера, он привел семью из трех человек: по 20 кв. м на каждого члена семьи будет составлять 60 кв. м и добавил к этому 10 кв. м на всю семью. Следовательно, если квартира имеет площадь больше 70 кв. м, то за площадь, которая превышает этот показатель, семья будет платить по новым тарифам.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, из городского бюджета предусматривается выделение дотаций для малообеспеченных семей, которые имеют небольшие помещения.

«А все богатые люди будут платить, потому что проживают в значительно больших квартирах», - отметил начальник управления.

«И по этой схеме мы предлагаем ввести и расчеты за отопление», - добавил он.

На вопрос журналистов, если Киевская городская государственная администрация согласует эти новые тарифы, как быстро они могут быть внедрены, В.ЯСТРУБИНСКИЙ сказал, что пока этот вопрос остается открытым.