В школы Донецка начались поставки российских учебников

Об этом сообщил так называемый "министр образования" «ДНР» Игорь Костенок, передают «Новости Донбасса».

"К нам сегодня приехало три тонны учебников. Я понимаю, что учебники - это не та вещь, которую можно оценивать килограммами, но я могу сказать, что это тысячи книг", - сообщил "министр образования" ДНР.

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Он отметил, что в скором времени планируется снабдить учебниками не только Донецк, но и школы районных центров и сел, которые захватили террористы.

Он сообщил, что учебники собраны в основном по точным наукам (математика, физика), в меньшей степени представлен русский язык.

Ранее террористы уже завозили в Луганск партию российских учебников. Кроме того, в учебных заведениях, где есть юридическая специализация, террористы ввели предмет «российское право».