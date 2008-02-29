Эксперт: летом евро будет стоить 8 гривен

Эксперты прогнозируют удорожание евро к середине года до 800 грн. за 100 евро.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.

По его данным, на протяжении четырех дней подряд устанавливаются рекорды курса евро по отношению к американскому доллару: вчера курс евро достиг 1,5228, сегодня по евро был максимум 1,5238 по отношению к доллару. «Конечно, это отразилось на курсе евро в Украине, т.е. котировка НБУ уже приближается к 770 грн. за 100 евро, и, учитывая возможные темпы дальнейшего роста евро на мировом рынке, на протяжении квартала-двух можно ожидать, что евро дойдет до уровня 1,57-1,58 (к доллару), и в Украине эта цена будет 800 грн. за 100 евро», - сказал он.

По данным эксперта, это еще не максимум. «Есть предположения, что за месяц евро может выстрелить до 1,55, а на протяжении квартала - до начала - середины лета - до 1,58 по отношению к доллару. Это является следствием рецессии в США", - отметил Н.ИВЧЕНКО.

При этом эксперт уточнил, что эта рецессия будет непродолжительной, исходя из последних двух - в 1991 и 2001 годах, длившихся по 8 месяцев.

«И эта будет непродолжительной. И примерно в середине лета - начале осени эта рецессия будет заканчиваться и начнется укрепление американского доллара на мировом рынке», - сказал он.

По словам Н.ИВЧЕНКО, для Украины, среди прочего, это приведет к удорожанию европейской продукции. В частности, это касается транспортных средств, фармацевтической продукции, бумаги, полимерных материалов и пр.

Удорожание также касается золота, сообщил эксперт. По его словам, цены на золото также достигли исторического максимума: 27 февраля – 964 долл. США за тройскую унцию, сегодня – 971,4 долл. При этом эксперт сообщил о высокой вероятности дальнейшего повышения цен на золото до 1 тыс. долл. за тройскую унцию и 50 тыс. грн. за 10 тройский унций в Украине. «Ближе к лету этот уровень будет взят», - считает аналитик.

По его словам, более благоприятным для экономики Украины с точки зрения снижения цен на евро, золото, нефть, продукты питания будет конец 2008 г.- начало 2009 г.