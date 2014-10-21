Сына «свободовца» арестовали на два месяца за избиение милиционера под Радой 14 октября

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"Милиция задержала, а суд арестовал на два месяца на период следствия жителя Новоград-Волынского 1998 года рождения, который во время беспорядков размахивал цепью и наносил увечья работникам милиции охранявших Верховную Раду во время беспорядков в прошлый вторник ", - написал Геращенко.

В то же время он отметил, что арестованному 15 лет и 11 месяцев. "Суд ему, скорее всего, даст условный срок", - добавил Геращенко.

По данным прокуратуры, молодой человек был задержан правоохранителями 16 октября. Во время обыска в доме, где проживал парень, была изъята цепь, милицейский шлем и вещи, в которых он был одет возле ВР.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября около 12.00 к ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросали «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили столкновения со стражами порядка, стреляли по окнам здания из травматического оружия и рогаток. Получили ранение 17 работников правоохранительных органов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Из-за этих провокаций председатель ВР Александр Турчинов вынужден был досрочно закрыть последнее пленарное заседание Верховной Рады седьмого созыва.

Позже на сайте «правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимали участия в мероприятиях у здания парламента.

Столичная милиция открыла производство по статье «хулиганство» Уголовного кодекса Украины. 16 октября милиция сообщила, что за участие в столкновениях 14 октября под парламентом был задержан 41 человек. 10 из задержанных были арестованы в порядке статьи 208 УПК, в отношении 17 составлены административные протоколы по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Остальные 14 граждан отпущены, «поскольку в отношении них пока отсутствуют доказательства совершения ими преступлений или административных правонарушений», сказано в сообщении милиции.