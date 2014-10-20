С 24 октября в Украине существенно похолодает.

По его словам, с 24 октября следует ожидать вторжения в Украину холодных арктических воздушных масс и существенное снижение температурного режима от -1...-7 мороза в ночные часы до 0...+5 днем.

24 октября ожидается похолодание в северных, восточных и центральных регионах, а 25 числа - на западе и юге Украины. Такая погода будет сохраняться практически до конца текущего месяца. Дневная температура будет достигать +1...+3 °C.

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«Снижение температуры будет устойчивым и длительным, что является основанием для начала отопительного сезона в Украине после сохранения в течение трех дней температуры ниже 8 °C», - отметил Кульбида.

Вместе с тем, по его словам, 21-23 октября практически во всех регионах Украины пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный режим существенно не изменится, лишь на севере вследствие увеличения количества облаков температура снизится днем на 2-4 °C.

26 октября на всей территории Украины не ожидается осадков, сохранится сухая и солнечная погода. Температура будет довольно низкой: -1...-6 в утренние часы и +1...+6 днем.