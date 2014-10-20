Завтра в Украине будет облачно, порывистый ветер принесет дожди

21 октября в результате влияния северного циклона и его атмосферных фронтов в большинстве областей Украины предполагается облачная дождливая погода с порывистым ветром, сообщает Opogode.ua.

В южной части будет преимущественно сухо.

Температура воздуха повысится ночью до +7+12 градусов, а в течение дня потеплеет до +10+17, на юге до +20 градусов.

В западной части ожидаются дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью +8+13, днем +10+17 градусов.

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В северных областях будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью +8+13, днем +10 +16 градусов.

В центральных областях пройдут дожди. Температура воздуха ночью +9+13 градусов, днем +11+17 градусов.

На востоке Украины ночью пройдут дожди, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +7+12, днем +10+16 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+14, днем +14 +20 градусов.

В Киеве ожидается облачная влажная погода. Температура воздуха ночью +9+11, днем +12+15 градусов.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12, местами порывы 15-20 м/с.