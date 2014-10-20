На Волыни неизвестные подорвали гранатой два "Лексуса"
В Волынской области в селе Змеинец неподалеку Луцка, из-за взрыва гранаты Ф-1 в воскресенье, 19 октября, пострадали два автомобиля Lexus.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, заявление о взрыве поступило в 12:50.
Со слов владелицы автомобилей, граната разорвалась в 12:45. Авто принадлежали 57-летней волынянке и ее мужу. Транспортные средства были припаркованы недалеко от дома.
Читайте такжеВ столичном метро задержали мужчину с гранатойВ результате взрыва автомобили повреждены, люди не пострадали. Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что транспортные средства повреждены в результате взрыва гранаты Ф-1.
По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание - до десяти лет лишения свободы.