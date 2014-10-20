На Волыни неизвестные подорвали гранатой два "Лексуса"

Как сообщает пресс-служба УМВД области, заявление о взрыве поступило в 12:50.

Со слов владелицы автомобилей, граната разорвалась в 12:45. Авто принадлежали 57-летней волынянке и ее мужу. Транспортные средства были припаркованы недалеко от дома.

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По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание - до десяти лет лишения свободы.