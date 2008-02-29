В Волынской области топором зарубили священника

В Волынской области зверски убили священника. В селе Белосток топором в голову был убит 29-летний настоятель местного храма.

Труп обнаружил священник из соседнего села. Накануне они с погибшим договорились, что утром поедут по церковным делам в Луцк. Не дождавшись коллеги в договоренном месте, он поехал к нему домой. Войдя в дом, он был шокирован, увидев бездыханное тело своего друга с топором в голове.

Настоятеля местной церкви зарубили топором прямо в доме, в котором священник жил один.

Правоохранители проводят расследование происшедшего, подробности дела не разглашаются.

КП в Украине