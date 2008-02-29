В Волынской области топором зарубили священника
11:54, 29 февраля 2008Общество
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Настоятелю было 29 лет
В Волынской области зверски убили священника. В селе Белосток топором в голову был убит 29-летний настоятель местного храма.
Труп обнаружил священник из соседнего села. Накануне они с погибшим договорились, что утром поедут по церковным делам в Луцк. Не дождавшись коллеги в договоренном месте, он поехал к нему домой. Войдя в дом, он был шокирован, увидев бездыханное тело своего друга с топором в голове.
Настоятеля местной церкви зарубили топором прямо в доме, в котором священник жил один.
Правоохранители проводят расследование происшедшего, подробности дела не разглашаются.
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