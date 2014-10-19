В Донецке 18 октября в результате боев погибли 4 жителя - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что, начиная с 13.40 18 октября и до 3.00 ночи 19 октября в городе велись обстрелы, эпицентрами которых были 4 района - Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский. В результате попадания снарядов зафиксированы многочисленные разрушения жилого фонда: в Кировском районе по ул. Саврасова, ул. Лазурная, ул.Ломоносова, ул.Чекалина, ул. Пашинная, ул. Сергеевская; в Петровском районе – ул. Крамарчука, ул.Гастелло и ул.Кирпичнозаводская; в Куйбышевском районе – ул.Стратонавтов; в Киевском районе – ул. Средняя, ул.Артемовская, ул. Кутузова и ул. Савченко.

Кроме того, полностью уничтожен один из цехов Донецкого казенного завода химических изделий. Повреждено здание школы №61, расположенной по ул.Звягильского, 68. В Куйбышевском районе один снарядов попал в трансформатор на подстанции «Смолянка 220» по улице Заварзина, что привело к возгоранию.

В результате артобстрелов зафиксированы и многочисленные повреждения газопроводов в Петровском и Киевском районах. В целях безопасности отключены от газоснабжения 6 домов по улице Крамарчука, а также 17 домов по улицам Кутузова, Звягильского, Савченко.

Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО

По состоянию на 10.00 обстановка в городе сохраняется напряженной. Отдаленные залпы слышны в Петровском, Кировском, Куйбышевском и Киевском районах, о чем сообщают жители.

Но системы жизнеобеспечения города работают. Энергетики продолжают подключать подстанции от поврежденной питающей станции Смолянка 220. В работе еще находятся 20 трансформаторных подстанций.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети все еще не осуществляется движение трамваев по маршрутам №№3, 4, 8 и 16. Остальной общественный транспорт работает по графикам.