Дело об убийстве Кушнарева зависло

Адвокат Дмитрия Завального, обвиняемого в убийстве по неосторожности народного депутата Евгения Кушнарева и незаконном ношении огнестрельного оружия, вчера сообщил, что суд признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела по одной из двух статей обвинения, пишет "Коммерсантъ-Украина". Решение по жалобе Дмитрия Завального Червонозаводской районный суд Харькова принял 27 февраля. На оглашении решения присутствовал только адвокат господина Завального Владимир Олевский. Вчера он рассказал, что суд признал незаконным постановление прокуратуры Харьковской области о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 263 УК ("незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия") в отношении Дмитрия Завального и отменил его.

Напомним, Евгений Кушнарев был смертельно ранен в живот на охоте в Изюмском районе Харьковской области 16 января 2007 года. На следующий день он умер. В конце декабря 2007 года прокуратура Харьковской области объявила об окончании следствия по делу о гибели народного депутата. Обвинение в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК) было предъявлено помощнику депутата Верховной рады V созыва Дмитрия Шенцева Дмитрию Завальному. По версии следствия, выпущенная им из карабина Benelli Argo пуля рикошетом попала в Евгения Кушнарева. Также господину Завальному было предъявлено обвинение в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263 УК) – указанный карабин принадлежал отцу Дмитрия Завального и был зарегистрирован на его имя. В декабре 2007 года адвокат Дмитрия Завального оспорил законность возбуждения уголовного дела по второй статье.

Решающим аргументом в пользу обвиняемого 27 февраля стало нотариально заверенное заявление Завального-старшего, в котором он подтвердил, что давал сыну устное согласие на ношение и хранение своего карабина Benelli Argo. "Поскольку у Дмитрия Завального есть разрешение на аналогичный карабин Benelli Argo и отец дал ему устное согласие на использование своего оружия, то речь могла идти только об административном нарушении",– сказал адвокат Дмитрия Завального Владимир Олевский. По его мнению, административное нарушение состояло в том, что отец и сын Завальные не зарегистрировали передачу оружия в милиции. "Но поскольку срок административного наказания – два месяца, то в данном случае суд просто отменил постановление о возбуждении уголовного дела",– объяснил господин Олевский.

Адвокат потерпевшей стороны Вячеслав Стовба охарактеризовал решение Червонозаводского суда как "слабое и надуманное" и сообщил, что готовит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. "Есть определенная процедура передачи оружия из рук в руки. Сам Завальный-старший признал, что милицейского разрешения не было",– объяснил он свою позицию, подчеркнув, что передача карабина без регистрации в соответствующих органах должна преследоваться не в административном, а в уголовном порядке. С мнением господина Стовбы согласились в прокуратуре Харьковской области. "Я это дело возбуждал. И считаю, что возбудил его законно. По-моему, нужно подавать апелляцию",– заявил заместитель начальника следственного отдела прокуратуры области Александр Глушков.

Решение суда первой инстанции должно быть обжаловано в течение семи дней. Само дело о гибели Евгения Кушнарева до рассмотрения жалобы стороны потерпевшего и прокуратуры в апелляционном суде считается приостановленным и не может быть передано в суд, отмечает издание.