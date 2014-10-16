Украинцы кардинально изменили свои доминантные страхи

У граждан Украины произошло кардинальное изменение доминантных страхов. Так, в 2014 году страх нападения врага за два года возрос на 53%, межнациональных конфликтов - на 24%, распада Украины как государства - на 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в презентованных во время круглого стола «Украина: общество на изломе. Результаты социологического мониторинга Института социологии НАН Украины 1992-2014 гг.» результатах мониторинга об изменении ситуации в регионах Украины в политическом смысле после революции 2013-2014 годов.

Отмечается, что драматические события 2014 года обусловили резкое изменение в массовых оценках того, чего люди в настоящее время боятся больше всего. Революция ожидаемых угроз произошла за счет возникновения мощных внешних вызовов, с которыми Украина раньше никогда не сталкивалась.

Читайте такжеБолее половины украинцев считают критической ситуацию в странеКак следствие, произошло кардинальное изменение доминантных страхов: если начиная с 2004 года опрошенные считали, что сейчас люди больше всего боятся роста цен (до 80,6% в 2012 году), безработицы (79,4% в 2012 году) и невыплаты пенсий (65,8%), то в 2014 году, несмотря на общепризнанные негативные тенденции в финансовом секторе, промышленности и социальной сфере, все упомянутые показатели, хоть и сохранили за собой топ-места в рейтинге основных угроз, но весьма значительно упали.

В то же время, нападение внешнего врага как угроза, которой, в соответствии с мнением респондентов, люди боятся больше всего, возросла с 6,8% в 2012 году до 59,6% в 2014 году; межнациональные конфликты - с 10,7% в 2012 году до 35% в 2014 году; распад Украины как государства - с 11,8% в 2012 году до 45,9% в 2014 году.

«Столь стремительный рост происходит впервые за все время наблюдений периода Независимости», - говорится в мониторинге и прибавляется, что исключение составляют межнациональные конфликты, которых в 1992 году, в соответствии с мнением 48,9% опрошенных, люди боялись больше всего.

В исследовании отмечается, что на Донбассе люди меньше всего обеспокоены угрозами нападения внешнего врага на Украину и риском ее распада как государства. Большее внимание здесь уделяют экономическим и социальным рискам. В частности, возможности остановки предприятий.

Читайте такжеВпервые за 20 лет уровень недоверия к СМИ в Украине превысил уровень доверия - социологПо сравнению с другими регионами здесь также намного больше обеспокоены возможной проблемой голода - 42,3%. Кроме того, больше других обеспокоены перспективой холода в квартирах опрошенные именно на востоке - 34,2%.

Репрезентативный для взрослого населения Украины опрос был проведен институтом в пределах социологического мониторинга 1992-2014 гг. В июле-августе 2014 года было опрошено 1800 жителей всех регионов Украины (за исключением Крыма). Погрешность - 2,5%.