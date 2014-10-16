На Крым надвигается шторм

На 17-18 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает гидрометцентр Крыма. 18 октября днем будет идти сильный дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла. Читайте такжеОтопление в Киеве включат, если в течение трех дней температура не превысит +8°19 октября усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов.

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