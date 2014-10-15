Черниговского бойца Нацгвардии будут судить за государственную измену

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

"Закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего подразделения Национальной гвардии из г. Чернигова, который сознательно предоставил через один из российских сайтов сведения о солдатах и офицерах своей части, в том числе и о тех, которые находились в зоне проведения антитеррористической операции, представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

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По информации прокуратуры, солдат передавал сведения о количественном составе части, контактные данные и домашние адреса военнослужащих, планы обороны территории военных городков, позывные, радиочастоты, боевые расчеты воинской части, ее документацию.

Такие действия военнослужащего квалифицируются как государственная измена (ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Украины).

14 октября обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.