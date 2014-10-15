На российские книги планируют ввести квоты

Об этом рассказал вице-премьер министр Украины Александр Сыч в программе "Сегодня. О главном" на канале ТВі, информирует пресс-служба Кабмина.

По его словам 30% российских книг на украинский рынок попадает через так называемые окна на украинско-российской границе. Еще 25% нелегально допечатываются в Украине, а остальные - якобы завозят легально.

"Сегодня мы разрабатываем нормативную базу, которая позволит Госкомтелерадио привлекать широкое экспертное круг к лицензированию книжной продукции, в том числе российского производства, которая будет попадать на украинский рынок", - сказал Сыч.

Читайте такжеРада отклонила законопроекты о введении ввозной пошлины на книги

"Говорят, что в случае запрета распространения русской книги, украинские магазины обанкротятся. Поэтому менять пропорции присутствия российского продукта на нашем рынке необходимо постепенно. Если сегодня они 20% на 80% - не в пользу украинской книги, надо завтра обеспечивать 30 на 70, а послезавтра - 40 на 60. И работать поэтапно в этом направлении, пока украинская книга минимум на 50% не будет представлена на украинском рынке", - сказал чиновник и добавил, что тема квотирования является наиболее болезненной для книгоиздателей.