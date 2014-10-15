МИД объяснил, почему Польша требует дополнительные документы для выдачи Шенгенских виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он напомнил, что 29 апреля Европейской комиссией был утвержден унифицированный перечень документов, которые должны подаваться гражданами Украины в консульские учреждения государств-членов ЕС для оформления виз.

По словам Перебийниса, со своей стороны Украина в рамках дальнейшего упрощения поездок граждан Украины в ЕС последовательно требовала от европейской стороны скорейшего принятия такого перечня документов для граждан Украины, которые были бы унифицированными для всех государств.

Поэтому утвержденный в апреле перечень предусматривает предоставление гражданам Украины при оформлении шенгенской визы четырех документов, которые подтверждают цель поездки, источник доходов в Украине или справку с места работы, наличие средств для осуществления поездки или справку из банка, наличие жилья на время пребывания в странах Шенгенской зоны.

Читайте такжеУкраина может получить безвизовый режим с ЕС до конца года - Томбинский

«Поэтому перечень документов, требуемых консульскими учреждениями Польши в Украине, полностью соответствует одобренному Еврокомиссией решению по этому вопросу”, - сказал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, Польша с 15 октября меняет правила приема документов на получение шенгенской визы.

Для получения шенгенской визы теперь необходимо предоставлять документы, которые ранее предоставляли лица, которые не являются гражданами Украины.

Речь идет о документах, подтверждающих вид деятельности (для наемных работников справка с места работы), наличие финансовых средств для покрытия расходов, связанных с путешествием в страны Шенгенской зоны (выписка с банковского счета, который содержит перечень банковских операций за последние три месяца), документы, подтверждающие проживание (гарантийное письмо принимающей стороны, бронь отеля либо другой документ, подтверждающий проживание).