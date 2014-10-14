Польша усложнила выдачу украинцам Шенгенских бизнес-виз

Начиная с 15 октября 2014 года, Польша меняет правила приема документов на краткосрочную Шенгенскую визу.

Об этом сообщает польский визовый центр. Согласно сообщению, украинские заявители должны подавать дополнительные документы: - справка с работы, - выписка из банка - бронирование отеля или гарантийное письмо принимающей стороны Читайте такжеМИД: ЕС введет безвизовый режим с Украиной не раньше мая 2015 годаНапомним, к Шенгенским странам относятся Австрия, Бельгия , Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария.

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