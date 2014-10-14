​Опрос: у большинства украинцев Путин вызывает ненависть и презрение

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного GfK Ukraine. Согласно данным, 6% респондентов уважают Владимира Путина, тогда как 4% испытывают к нему сочувствие. Лишь 3% боятся российского президента. 15% опрошенных ответили, что не имеют к президенту РФ никаких чувств. Молодежь в возрасте 16-19 лет и пожилые люди (от 60 лет) чаще других отвечали, что Владимир Путин вызывает у них чувство ненависти (47% и 46% соответственно). Наиболее равнодушными к президенту РФ оказались респонденты в возрасте 20-29 лет (22% ответили, что не имеют никаких чувств к нему).

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Украинцы со средним уровнем дохода чаще других выбирали вариант ответа "ненависть" (48% против 38% у респондентов с низким уровнем дохода и 32% с высоким) и реже других - вариант "уважение" (3% против 7% у респондентов низким уровнем дохода и 8% с высоким).

Жители восточных областей традиционно с большим уважением относятся к президенту РФ (20%). Одновременно в этом регионе зафиксирована наибольшая часть опрошенных, которые относятся к Владимиру Путину безразлично (24%).

Опрос проведен 4-18 сентября. Путем личного интервью было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 16 лет. Погрешность выборки составляет 3,1%.