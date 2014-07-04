Более 70% украинцев считают оккупацию Крыма агрессией - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты презентованного на пресс-конференции социологического исследования, проведенного благотворительным фондом «Майдан иностранных дел» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 31 мая по 5 июня.

36,2% респондентов считают, что причиной оккупации Крыма было желание власти РФ продемонстрировать миру свою силу, 36% - желание руководства России расширить территорию за счет соседей, 28,2% - желание «наказать» Украину за стремление проводить независимую политику, 25,6% - опасения Кремля относительно возникновения своего Майдана в Москве, 18,7% - желание руководства РФ отвлечь внимание россиян от проблем в самой России, 15,7% - нарушения Украиной договоренностей при отстранении Виктора Януковича от власти, 15,1% - отмена «языкового закона», 8,1% - притеснения этнических русских и русскоязычных в Украине. 5,3% опрошенных затруднились ответить, 2,5% ответили другое.

Читайте такжеГосдума России решила сделать из оккупированного Крыма игорную зонуКроме того, 79,2% респондентов не согласны с утверждением, что действия России в Крыму были необходимы для защиты русскоязычного населения, 12,9% согласились с таким мнением, а 7,9% - затруднились ответить.

Большинство опрошенных - 82,8% - не согласились с утверждением, что действия России способствуют нормализации ситуации в Украине, 7,6% согласились, 9,6% затруднились ответить.

Также большинство украинцев -74,3% - согласны, что действия России являются агрессией в отношении Украины, 16,85% - не согласны, 8,9% затруднились ответить.

Всего был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.